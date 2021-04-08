- Можно ли сейчас назвать "Локомотив" фаворитом в борьбе за кубок? "Локомотив" - всегда фаворит в борьбе за кубок. Особенно, когда они уже доходят до такой стадии. Сейчас вылетели два основных соперника - "Спартак" и "Зенит". "Железнодорожники" в такой ситуации обычно используют свои шансы на 100%, - передает слова Сенникова "Евро-Футбол.Ру".
В матче 1/4 финала Кубка России московский "Локомотив" переиграл на выезде "Сочи" со счетом 3:1. Дубль в этой встрече оформил нападающий Федор Смолов, еще один мяч на счету Франсуа Камано, ответный гол хозяев забил полузащитник Артур Юсупов. Соперник красно-зеленых по полуфиналу определится сегодня в ходе жеребьевки, полуфиналистами турнира стали также ЦСКА, "Ахмат" и "Крылья Советов". "Локомотив" - лидер по количеству выигранных Кубков России в истории, на его счету 8 трофеев, 7 - у ЦСКА.
Сенников: "Локомотив" - всегда фаворит в борьбе за Кубок
Экс-защитник "Локомотива" и сборной России Дмитрий Сенников прокомментировал перспективы "железнодорожников" в Кубке России.
Фото: ФК "Сочи"
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