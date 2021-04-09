"Видимо, они обиделись". Газизов прокомментировал обращение Кашшаи в комитет по этике

Гендиректор "Уфы" Шамиль Газизов подтвердил информацию о том, что руководитель департамента судейства РФС Виктор Кашшаи обратился в комитет по этике из-за нецензурного поста в соцсетях.

Фото: "Уфа"