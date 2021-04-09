"Видимо, они обиделись". Газизов прокомментировал обращение Кашшаи в комитет по этике

"Мне тоже сказали, что Кашшаи инициировал обращение в комитет по этике. Видимо, они обиделись. Ну, комитет рассмотрит. Считаю, что мы быстро среагировали, указали на ошибку. Ошибаются не только судьи, но и обычные работники. Вот и всё", - сказал Газизов.
Напомним, что после матча с "Ахматом" в четвертьфинале Кубка России (0:1) пресс-служба "Уфы" опубликовала в твиттере клуба пост с нецензурным словом, описывающий судейство в игре с грозненцами. По мнению сотрудника "Уфы", опубликовавшего это сообщение, судья Евгений Кукуляк несправедливо не назначил пенальти ворота "Ахмата" в конце матча.
Источник: Чемпионат
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Гендиректор "Уфы" Шамиль Газизов подтвердил информацию о том, что руководитель департамента судейства РФС Виктор Кашшаи обратился в комитет по этике из-за нецензурного поста в соцсетях.
Фото: "Уфа"
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