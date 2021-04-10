В "Спартаке" опровергли данные об интересе к защитнику "Беневенто" Кальдироле

В "Спартаке" опровергли данные о том, что клуб интересуется центральным защитником "Беневенто" Лукой Кальдиролой.
Фото: Global Look Press
Напомним, ранее СМИ сообщили, что "Спартак" в прошлом году рассматривал возможность подписания 30-летнего Кальдиролы. По данным прессы, "красно-белые" возобновили интерес к игроку и готовы побороться за него с "Сампдорией". Летом Кальдирола станет свободным агентом, его контракт с "Беневенто" рассчитан до конца сезона.

Как сообщил Антон Фетисов, возглавляющий департамент по связям с общественностью "Спартака", информация об интересе московского клуба к Кальдироле не соответствует действительности.

"Спартак" не проявляет интереса к Луке Кальдироле", - сказал Фетисов.

Отметим, что в нынешнем розыгрыше чемпионата Италии Кальдирола провел 18 матчей и забил два гола. По данным портала Transfermarkt, стоимость защитника составляет два миллиона евро.

Источник: Sport24

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Теги: Спартак Беневенто
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