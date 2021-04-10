"Зенит" в 2020 году потратил 9,3 млрд рублей на оплату труда. Это наибольший показатель среди клубов РПЛ

Как сообщает источник, "Зенит" в минувшем году потратил на оплату труда около 9,3 миллиарда рублей. Это на 3,9% больше, чем в 2019 году. "Зенит" в 2020-м потратил наибольшую сумму на зарплаты среди клубов РПЛ. Второе место - у "Локомотива". В 2020 году московский клуб пустил около 5,4 миллиарда рублей на зарплаты (-11,6%). Третье место занимает "Спартак" - около 4,9 миллиарда (-5,0%).
Самый большой рост расходов на зарплаты - у "Сочи". В 2020 году на это было пущено 1,6 миллиарда рублей (+155,8%).
Источник: РБ Бизнес