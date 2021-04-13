"Меня удивляет медлительная реакция коллег из "Локомотива". Хочу напомнить, что ещё вчера я обозначил позицию клуба о непринятии любых видов дискриминации на поле и вне его. Неужели коллеги этого не заметили? Или сегодня решили начать манипулировать фактами и выдёргивать цитаты из контекста? Тем не менее, все нарушения, имеющие отношение к матчу, должны быть рассмотрены компетентными органами", - заявил Фетисов.
Напомним, ранее директор по коммуникациям "Локомотива" Александр Бедарев прокомментировал информацию, что у "Спартака" есть видео, где вратарь "железнодорожников" Гильерме провоцирует болельщиков "красно-белых". Об этом накануне сообщал Антон Фетисов. Бедарев заявил, что Фетисов "фактически одобряет такое поведение своих болельщиков и потакает расизму".
После матча "Локо" - "Спартак" разгорелся еще один скандал. Выяснилось, что начальник команды "Локомотива" Станислав Сухина заходил в судейскую комнату незадолго до начала игры. При этом "Спартак" недоволен работой арбитров в этом матче. "Красно-белые" обратились в ЭСК РФС с просьбой оценить несколько судейских решений в игре с "Локомотивом".
Источник: Чемпионат
"Спартаку" грозит снятие трех очков за оскорбления фанатов в адрес Гильерме
"Спартак": мы осуждаем любые формы проявления расизма
В "Спартаке" отреагировали на обвинения "Локомотива" в одобрении расизма
Директор департамента по связям с общественностью "Спартака" Антон Фетисов ответил на претензии "Локомотива", который обвинил "красно-белых" в одобрении расизма.
Фото: ФК "Локомотив"
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