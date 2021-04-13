Батуренко - об уходе Кикнадзе из "Локомотива": не сомневался, что так будет

Бывший ассистент Юрия Семина в "Локомотиве" Юрий Батуренко прокомментировал уход Василия Кикнадзе с поста генерального директора команды.
Фото: "Спорт-экспресс"
"Я даже не сомневался в этом, честно вам говорю. То руководство, которое работает сейчас, - у них результат есть, потому что с болельщиками более-менее нормальные отношения. Все осталось в прошлом. Когда трибуны гонят команду - это совсем другое дело. Одна из важнейших вещей, если не самая важная", - сказал Батуренко.

Напомним, в конце декабря в московском "Локомотиве" произошло несколько перестановок. С поста генерального директора команды был уволен Василий Кикнадзе, который работал на этой должности с 2018 года. На его место пришел Владимир Леонченко.

Вместо Анатолия Мещерякова, занимавшего пост председателя совета директоров, в клубе будет работать Александр Плутник.

Юрий Батуренко стал новым наставником "Ротора" после увольнения Александра Хацкевича. В связи с отсутствием у Батуренко тренерской лицензии категории Pro, необходимой в качестве работы главным тренером клуба РПЛ, формально на эту должность назначен входящий в тренерский штаб Хасанби Биджиев.

Источник: "СЭ"

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Теги: Батуренко Локомотив Кикнадзе
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