Фетисов - о ситуации с Сухиной: материалов гораздо больше, чем мы выкладываем

Директор департамента по связям с общественностью "Спартака" Антон Фетисов прокомментировал перенос КДК РФС заседания по "делу Сухины" на 16 апреля.
Фото: РИА Новости
"Мы ждем пятницу. Есть ли понимание, как долго Сухина находился в судейской? До рассмотрения с нашей стороны неэтично это обсуждать. Мы готовы предоставить все наши материалы, если потребуются.

Ролик в соцсетях - единственное доказательство? Там появился ролик под названием "За кадром", который был смонтирован из материалов. Из действующих лиц не только Сухина. Эта рубрика популярна у наших фанатов. Материалов гораздо больше, чем мы выкладываем. Иначе бы это было скучно.

Сухина не один раз заходил в судейскую? Не будем комментировать. Оставим до разбирательства", - сказал Фетисов.

Напомним, ранее "Спартак" опубликовал ролик, на котором показано, как Сухина покидает судейскую комнату перед матчем "Локо" с "красно-белыми". Встреча 25-го тура РПЛ "Локомотив" - "Спартак" завершилась победой "железнодорожников" со счетом 2:0. При этом "Спартак" остался недоволен судейством. Клуб обратился в ЭСК РФС с просьбой оценить ряд решений арбитра в этом матче.

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза рассмотрит дело начальника "Локомотива" Станислава Сухины в пятницу, так как Сухину не смогли вовремя уведомить, он сейчас в командировке. Заседание начнется в 12:00 мск.

"Спартак" занимает второе место в таблице РПЛ. В активе "красно-белых" 47 очков после 25-ти матчей. От первого места, которое занимает "Зенит", москвичи отстают на 7 очков. В 26-м туре Российской Премьер-лиги "Спартак" сыграет против "Уфы". Матч пройдет 18 апреля и начнется в 19:00 мск.

Источник: Sport24

Стало известно, почему дело Сухины перенесли на 16 апреля

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Теги: Фетисов Спартак Локомотив Сухина
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