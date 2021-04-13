"Я не ожидал от "Спартака" такой.. только непечатное слово просится. Я снимался в фильме "Околофутбол". А это все не около, а под футболом. У нас из-за этого и футбол такой. Мне даже комментировать это не хочется, я ведь говорил, что "Бог не Ермошка, он видит немножко". Вот и прилетело в обратную. Каждый получил то, что заслужил", - сказал Баринов.
Напомним, ранее в интернете появилось видео, на котором запечатлено, как в судейскую комнату в ходе матча 25-го тура РПЛ "Локомотив" - "Спартак" (2:0) заходит человек, похожий на начальника "красно-белых" Василия Козловцева.
Позже директор департамента по связям с общественностью "Спартака" Антон Фетисов подтвердил это, заявив, что Козловцев посещал судейскую комнату после игры для передачи кода подтверждения протокола.
Игра 25-го тура Российской Премьер-лиги между "Локомотивом" и "Спартаком", которая прошла 11 апреля на "РЖД Арене", закончилась победой "железнодорожников" со счетом 2:0. Забитыми мячами в этой встрече отметились форварды "Локомотива" Франсуа Камано и Федор Смолов.
В турнирной таблице Российской Премьер-лиги "Локомотив" идет на 3-м месте, имея в активе 46 очков. В следующем туре команда Николича примет на своем поле "Ростов". Игра пройдет 17 апреля и начнется в 16:30 мск. "Железнодорожники" на одно очко отстают от второго места, которое занимает "Спартак". Это место дает право сыграть в квалификации Лиги чемпионов.
Источник: Sport24
"Только непечатное слово просится". Актер Баринов раскритиковал "Спартак"
Народный артист России и болельщик "Локомотива" Валерий Баринов высказался о визите начальника "Спартака" Василия Козловцева в судейскую комнату после матча с "Локомотивом".
Фото: 1tv.ru
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