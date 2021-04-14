Сайманов рассказал, зачем Рыжиков приезжал в "Рубин"

Генеральный директор "Рубина" Рустем Сайманов ответил на вопрос о том, зачем в команду приезжал ее 40-летний экс-голкипер Сергей Рыжиков.

Фото: ФК "Тамбов"