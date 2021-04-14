- Он был на стажировке. Собирается когда-то стать главным тренером, приезжал к Леониду Викторовичу на стажировку. Сергей вникал в тренировочные процессы. Наш тренерский штаб очень много делился с ним разной информацией. Набирался опыта? Да, именно так. Тренерская стажировка у нас, в "Рубине", - передает слова Сайманова "Спорт-Экспресс".
40-летний экс-голкипер Сергей Рыжиков завершил карьеру действующего игрока в марте 2021 года. В период с января 2008 года по август 2018 года футболист выступал за казанский "Рубин", с которым дважды стал чемпионом России, выиграл Кубок России и выступал в Лиге чемпионов. После этого Рыжиков выступал также за "Крылья Советов" и "Тамбов", в составе которого и завершил карьеру в возрасте 40 лет.
Сайманов рассказал, зачем Рыжиков приезжал в "Рубин"
Генеральный директор "Рубина" Рустем Сайманов ответил на вопрос о том, зачем в команду приезжал ее 40-летний экс-голкипер Сергей Рыжиков.
Фото: ФК "Тамбов"
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