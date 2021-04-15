- Что может помешать команде выиграть чемпионат при отрыве в 7 очков? Расслабленность, недооценка соперника. "Зенит" уже упускал и не такое преимущество, поэтому сейчас как никогда надо собраться и сконцентрироваться на оставшихся матчах, - цитируют Малафеева "Известия".
После 25 сыгранных туров "Зенит" возглавляет турнирную таблицу Российской премьер-лиги с 54 набранными очками. Вторую строчку занимает "Спартак", в активе которого 47 очков. Идущие на третьем и четвертом местах "Локомотив" и ЦСКА отстают от красно-белых на 1 очко.
Малафеев - о чемпионской гонке в РПЛ: "Зенит" уже упускал и не такое преимущество
Экс-вратарь "Зенита" и сборной России Вячеслав Малафеев рассказал, что может помешать сине-бело-голубым выиграть золотые медали в этом сезоне.
Фото: ФК "Зенит"
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