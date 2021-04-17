– Уход Тедеско — плохая новость для "Спартака". С ним команда очень здорово играет в футбол. Поработать с Доменико в "Спартаке" было бы довольно интересно, – заявил Мелкадзе в интервью для "Чемпионата".
Форвард провел в этом сезоне российской Премьер-лиги 19 матчей, в которых забил три мяча и отдал одну результативную передачу. Арендное соглашение между клубами рассчитано до лета 2021 года. Портал Тransfermarkt оценивает стоимость Мелкадзе в 1.5 млн евро.
"Ахмат" занимает 10 место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 35 очков в 26 матчах сезона. Следующую игру грозненцы проведут 21 апреля с "Крыльями Советов" в рамках полуфинала Кубка России. Стартовый свисток встречи прозвучит в 16:00 по московскому времени.
Мелказе: поработать с Тедеско в "Спартаке" было бы довольно интересно
Форвард "Спартака" Георгий Мелкадзе, выступающий по аренде за "Ахмат", рассказал о том, что хотел бы поработать с наставником красно-белых Доменико Тедеско.
Фото: ФК "Ахмат"
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