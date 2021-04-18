– "Локомотиву" и "Зениту" предстоит очная дуэль, и матч будет интересным. Если "Локо" выиграет, разница будет всего в два очка. И там уже любая осечка, допустим, ничья с "Уфой", и питерцы могут остаться без чемпионского титула, ¬– заявил Сенников в интервью для "Евро-Футбол.ру".
Матч 26-го тура российской Премьер-лиги между "Локомотивом" и "Ростовом" закончился со счетом 4:1. "Железнодорожники" заняли второе место, обогнав "Спартак", который проиграл на домашнем поле "Уфе".
В свою очередь, "Зенит" разделил очки с "Краснодаром", сыграв вничью (2:2). Отставание подопечных Марко Николича от сине-бело-голубых составляет шесть очков.
Следующую игру "Локомотив" проведет в Кубке России с ЦСКА. Полуфинальный матч состоится 21 апреля на стадионе "РЖД Арена". Стартовый свисток встречи прозвучит в 19:00 по московскому времени.
Сенников: питерцы могут остаться без чемпионского титула
Бывший защитник "Локомотива" Дмитрий Сенников оценил шансы "железнодорожников" на чемпионство после победы над "Ростовом" (4:1).
Фото: архив Дмитрия Сенникова
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