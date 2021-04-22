– В ситуации с голом Рондона Карасев должен был побежать туда, куда рекомендовано обязательно бежать, чтобы быть ближе всех к игровым эпизодам, которые связаны со штрафной площадью. На чемпионате Европы этот эпизод был бы просчетом, но хорошо, что есть система ВАР, – рассказал Хусаинов в интервью для "СЭ".
Полуфинальный матч Кубка России между "Локомотивом" и ЦСКА состоятся 21 апреля на стадионе "РЖД Арена". Встреча завершилась победой "железнодорожников" со счетом 3:0. Голами отметились форвард Франсуа Камано, полузащитник Гжегож Крыховяк, еще один мяч в свои ворота забил хавбек "армейцев" Иван Обляков.
Подопечные Ивицы Олича провели голевую атаку на шестой минуте встречи, но форвард красно-синих Саломон Рондон коснулся мяча рукой, из-за чего взятие ворот было отменено.
В финале турнира команда Марко Николича сыграет с "Крыльями Советов". Матч пройдет 12 мая, стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.
Хусаинов прокомментировал судейство Карасева в матче "Локомотива" и ЦСКА
Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов оценил работу Сергея Карасева в полуфинале Кубка России между "Локомотивом" и ЦСКА.
Фото: ТАСС
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