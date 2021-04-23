Напомним, что Кароль Кисель и Мартин Латка, возглавляющие спортивное агентство K2K Sports, которое представляет интересы 22-летнего чеха, сообщили о работе с клубами английской Премьер-лиги по возможному трансферу игрока.
"Могу подтвердить, что интерес есть, но пока без какой-либо конкретики. Крал для нас — ключевой игрок. И тренерский штаб, и клуб в целом довольны, как он развивается", - приводит слова Фетисова "Спорт-экспресс".
В декабре прошлого года сообщалось об интересе к Кралу со стороны "Вест Хэм Юнайтед".
Хавбек в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги принял участие в 25-и матчах и отличился четырьмя результативными передачами. Профильный интернет-портал transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 9 млн евро.
В "Спартаке" подтвердили интерес к Кралу из Англии
Директор департамента по связям с общественностью "Спартака" Антон Фетисов прокомментировал заявление агентов полузащитника красно-белых Алекса Крала.
Фото: ФК "Спартак"
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