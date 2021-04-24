Червиченко отметил, что "Спартак" имеет небольшое преимущество в преддверии матча с ЦСКА. По его словам, вероятно, "красно-белые" победят соперника. Также Червиченко заявил, что команда, которая проиграет в дерби, столкнется с серьезными проблемами в борьбе за попадание в еврокубки.
"Я думаю, что небольшое преимущество перед этим матчем у "Спартака". Понятно, что проигравшей команде можно будет забыть о Лиге чемпионов. Проблемной станет даже борьба за еврокубки. У "Локомотива" хороший график, но там еще и "Рубин" на пятки наступает. Победа одинаково необходима обеим командам. Но, мне кажется, что "Спартак" победит со счетом 2:1 или 3:2", - сказал Червиченко.
Отметим, что матч "Спартак" - ЦСКА пройдет завтра, 25 апреля. Начало встречи - в 16.30 мск.
"Спартак" занимает третье место в таблице РПЛ (47 очков). ЦСКА идет пятым (46 очков).
Источник: Спорт-Экспресс
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Червиченко: у "Спартака" небольшое преимущество перед матчем с ЦСКА. Думаю, "красно-белые" победят
Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко поделился мнением о предстоящем матче "красно-белых" с ЦСКА в 27-м туре чемпионата России.
Фото: YouTube-канал Глеба Чернявского
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