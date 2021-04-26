Агент не стал подтверждать информацию о предстоящем уходе Игбуна из "Динамо". Он затруднился сказать, уйдет ли футболист из клуба следующим летом.
"Пока Игбун играет за "Динамо". Я пока не могу сказать, что будет в следующем трансферном окне", - заявил Бек.
Отметим, что в нынешнем розыгрыше российской Премьер-Лиги Игбун провел 17 матчей и забил один гол.
"Динамо" занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России. В активе "бело-голубых" 46 очков.
Источник: Спорт-Экспресс
СМИ: Игбун собирается летом покинуть "Динамо"
Агент Игбуна отреагировал на сообщения о предстоящем уходе игрока из "Динамо"
Аллан Бек, агент форварда "Динамо" Сильвестра Игбуна, прокомментировал данные о том, что игрок может покинуть московский клуб летом.
Фото: "Динамо"
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