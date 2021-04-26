— Принял бы другие решения в том матче? Я бы поступил точно так же. Единственное, соглашусь, пенальти был назначен ошибочно. Я назначал его за толчок в спину. В динамике казалось, что это пенальти. Если рассмотреть детально этот эпизод, то да, наверное, пенальти назначен неправильно, — цитирует Вилкова Sport24.
Напомним, матч "Локомотив" — "Ростов" стал последним, на котором работал Михаил Вилков. После этой встречи арбитра пожизненно отстранили от судейства.
В этой встрече Вилков назначил пенальти за фол защитника "Ростова" Дениса Терентьева на полузащитнике "Локомотива" Гжегоже Крыховяке, хотя повтор показал, что польский хавбек сам зацепился за ногу соперника.
Вилков признал одну ошибку в матче "Локомотив" — "Ростов"
Арбитр матча 26-го тура РПЛ "Локомотив" — "Ростов" (4:1) Михаил Вилков признал, что ошибочно назначил пенальти в ворота дончан.
Фото: РПЛ
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!