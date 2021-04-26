— У "Зенита" впереди важнейший матч с "Локомотивом". Думаю, питерцы будут играть на победу. "Зенит" подходит к решающему противостоянию сезона в хорошем эмоциональном и функциональном состоянии. Ну, и отрыв в 6 очков, наверняка, греет душу, — цитирует Бубнова Sportbox.
В 27-м туре чемпионата России "Зенит" был сильнее "Ротора" (6:0), а "Локомотив" на выезде разгромил "Тамбов" (5:2). Сейчас подопечные Сергея Семака лидируют в турнирной таблице РПЛ с 58 очками. Команда Марко Николича с 52 баллами идет на втором месте.
Матч "Зенит" — "Локомотив" состоится 2 мая. Начало встречи: 19:00 мск. "Зенит" в этом матче может досрочно оформить третий титул чемпионов России за два тура до финиша.
Бубнов считает, что "Зенит" будет играть на победу в матче с "Локомотивом"
Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от матча 28-го тура РПЛ "Зенит" — "Локомотив".
Фото: Sportbox
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!