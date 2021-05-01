"Предполагали, что будет боевая игра. У ЦСКА неудачная серия, но это топ-клуб. И у нас ситуация не очень радужная. Благодарен ребятам, что проявили характер. В первом тайме выглядели достойно, но во втором стало сложнее. Конечно, когда забиваешь первым, а потом пропускаешь, остается осадок. Результат более чем закономерен", - сказал Стукалов.
"Уфа" сыграла вничью в гостях с ЦСКА (1:1). Первый тайм этой игры закончился со счетом 0:0. В перерыве из-за повреждения был заменен полузащитник ЦСКА Никола Влашич. Вместо него вышел Наир Тикнизян. На 66-й минуте полузащитник "Уфы" Филип Мрзляк открыл счет в этом матче. Отыграться "армейцы" смогли через 5 минут благодаря голу нападающего Федора Чалова.
Уфа" набрала 21 очко и располагается на 15-й строчке. В следующем туре "Уфа" дома примет "Зенит". Матч пройдет 8 мая и начнется в 14:00 мск. В заключительном матче сезона РПЛ уфимский клуб сыграет на своем поле против тульского "Арсенала" (16 мая, 14:00 мск).
Источник: "Матч ТВ"
Стукалов - о ничьей с ЦСКА: благодарен ребятам, что проявили характер
Главный тренер "Уфы" Алексей Стукалов подвел итоги матча 28-го тура с ЦСКА (1:1).
Фото: ФК "Велес"
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