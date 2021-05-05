- В "Нефтехимике" я разбил пазушную кость – она над носом. Столкнулись с соперником головами во время матча. Но ничего серьезного, прооперировали в Москве. Уже через месяц поехал тренироваться. Играть не мешает, только звучит страшно. Металлическая пластина небольшая - 3х3 см. Она очень легкая, маленькая, тонкая, прочная, в дырочках – сам ездил покупать. Врач сказал, что поставил ее, и мне теперь можно гвозди головой забивать. Снимать через какое-то время не нужно, - передает слова Камболова "Бизнес-Online".
31-летний опорный полузащитник "Краснодара" Руслан Камболов выступал за нижнекамский "Нефтехимик" с июля 2013 года по январь 2014 года, после чего перешел в "Рубин", в котором и провел большую часть своей карьеры. В июле 2019 года футболист перешел в "Краснодар", сумма трансферной компенсации составила 400 тысяч евро. В текущем сезон Камболов провел за "быков" 18 матчей во всех турнирах и отдал 1 результативную передачу. Контракт полузащитника с черно-зелеными истекает по окончании нынешнего сезона, ранее клуб сообщил, что продлевать его не планирует.
Камболов рассказал, что играет с металлической пластиной в голове
Опорный полузащитник "Краснодара" Руслан Камболов сообщил, что с 2013 года играет в футбол со вставленной в голову металлической пластиной.
Фото: РИА Новости
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