- Игроки ЦСКА были предельно настроены на этот матч. Только в начале встречи гости владели инициативой, имели моменты. Но в целом армейцы смотрелись предпочтительнее, могли победить и с более крупным счетом. Сегодня хочется выделить Эджуке. Видно, что он постепенно встраивается в игру команды, - передает слова Газзаева "Спорт-Экспресс".
В матче 29 тура Российской премьер-лиги ЦСКА одержал победу над "Краснодаром" со счетом 3:1. На гол полузащитника гостей Виктора Классона на 26 минуте матча ответили забитыми мячами полузащитник Чидера Эджуке, нападающий Федор Чалов и защитник Марио Фернандес. ЦСКА с 50 очками после 29 матчей занимает шестое место в турнирной таблице, "Краснодар" 11-й с 38 очками.
Газзаев прокомментировал победу ЦСКА над "Краснодаром"
Экс-главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев дал комментарий по победе своего бывшего клуба над "Краснодаром" со счетом 3:1 в рамках 29 тура РПЛ.
Фото: РПЛ
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!