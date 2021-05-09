- Я бы не стал сейчас говорить о том, как играли команды. Потому что идет конец сезона, и надо больше отметить, что стратегически "Динамо" проиграло. У команды теперь нет шансов на борьбу за места в еврокубках. Это, наверное, была главная цель, - передает слова Кирьякова РИА Новости.
Московское "Динамо" в рамках 29 тура Российской премьер-лиги сыграло вничью (0:0) с "Локомотивом". Формально гостевой для бело-голубых матч проходил на нейтральном поле в подмосковных Химках. Ничейный исход лишил "Динамо" каких-либо шансов на попадание в еврокубки по итогам сезона.
Кирьяков прокомментировал утрату "Динамо" шансов на еврокубки
Экс-нападающий "Динамо" Сергей Кирьяков дал комментарий по матчу 29 тура РПЛ, в котором бело-голубые сыграли на нейтральном поле вничью с "Локомотивом" (0:0).
Фото: РПЛ
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!