Онопко: "Химки" - интересная команда, которая борется в каждой игре

Экс-тренер ЦСКА Виктор Онопко высказался о предстоящей игре 29-го тура чемпионата России "Спартак" - "Химки".
Фото: ЦСКА
Онопко отметил, что в борьбе за второе место все будет зависеть от "Спартака". Вместе с тем он отказался назвать команду, которая займет второе место в турнирной таблице РПЛ по итогам сезона. Также Онопко поделился мнением о "Химках". По его словам, это интересный и боеспособный коллектив.

"Все будет зависеть от "Спартака". Вот им повезло, что они как раз не зависят ни от каких соперников. Шанс есть, но если брать весь сезон, то играли они нестабильно. Был ряд плохих матчей. "Локомотив" допустил осечку, да. Хотя мне они нравились под конец сезона. Поэтому однозначно сказать, кто займет вторую строчку не могу, сложно. "Химки" — команда интересная. В каждой игре ребята борются. На первый взгляд им ничего не надо, но играют ведь, сколько бы не говорили, что они, якобы, не замотивированы", - сказал Онопко.

Отметим, что матч "Спартак" - "Химки" пройдет сегодня, 10 мая, и начнется в 19.00 по московскому времени. "Красно-белые" занимают третье место в турнирной таблице РПЛ (53 очка). На второй строчке - "Локомотив", также набравший 53 очка. При этом у "Спартака" есть матч в запасе. "Химки" - на восьмом месте (44 очка).

Источник: Спорт-Экспресс

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Теги: Онопко Спартак Химки
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