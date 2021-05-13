- В первом тайме я Смолова вообще не видел на поле, он 2-3 раза коснулся мяча. Забил пенальти, и то - вратарь угадал направление полета мяча, но ему не хватило пожестче руку поставить. И чем он (Смолов) себя проявил в этом матче? Какой Смолов? Это давно "прошедшее время, - передает слова Колоскова РИА Новости.
В финальном матче за Кубок России "Локомотив" победил "Крылья Советов" со счетом 3:1. Победный гол "железнодорожников" в начале второго тайма забил нападающий Федор Смолов, реализовавший пенальти. Ранее стало известно, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов не вызвал Смолова на тренировочный сбор национальной команды перед Евро-2020, оставив его в списке резерва.
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Колосков: Смолов - давно уже "прошедшее время". В финале Кубка 2-3 раза коснулся мяча
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказал критическое мнение об игре нападающего "Локомотива" Федора Смолова в финале Кубка России против "Крыльев Советов" (3:1).
Фото: РПЛ
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