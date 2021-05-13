Семак заявил, что у "Зенита" нет большого превосходства над конкурентами. По его мнению, петербуржцам помогает добиваться успеха стабильность. "Зенит" прошел сезон более ровно по сравнению с другими командами, отметил Семак.
"У нас чемпионат интересный, и есть пять-шесть клубов, которые ставят перед собой задачу выиграть чемпионат или попасть в Лигу чемпионов. На мой взгляд, у нас нет большого превосходства над каким-либо из клубов. Мы просто проходим сезон более ровно и без больших спадов. Очки теряют абсолютно все, и самое важное – насколько команда сможет быстро управлять сложными ситуациями по ходу чемпионата", - сказал Семак.
Напомним, что "Зенит" досрочно оформил чемпионство, победив "Локомотив" в матче 28-го тура РПЛ (6:1). Это чемпионство стало для команды Семака третьим кряду.
Источник: GQ
Семак: чемпионство - всегда нечто особенное, это не рядовая история для "Зенита"
Семак: у "Зенита" нет большого превосходства над конкурентами в РПЛ
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак рассказал о том, есть ли у его команды большое превосходство в уровне над конкурентами в борьбе за чемпионство.
Фото: "Зенит"
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