Семака спросили, является ли это чемпионство особенным или же это рядовая история для "Зенита".
"Конечно, это не рядовая история. Чемпионство – это всегда нечто особенное. Еще один тяжелейший год со множеством испытаний, с которыми мы справились достойно. Удалось завершить сезон на первом месте, чему мы очень рады", - сказал Семак.
Напомним, что "Зенит" стал чемпионом России, обыграв "Локомотив" в матче 28-го тура РПЛ (6:1). Для петербуржцев это третье кряду чемпионство. За тур до конца нынешнего розыгрыша РПЛ в активе "Зенита" 62 очка.
Источник: GQ
Семак: "Зенит" всегда играет на победу. Это вопрос самоуважения и профессионализма
Семак: чемпионство - всегда нечто особенное, это не рядовая история для "Зенита"
Наставник "Зенита" Сергей Семак высказался о завоевании командой титула чемпиона России.
Фото: "Зенит"
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