Напомним, что "Химки" уступили "Спартаку" в матче 29-го тура российской Премьер-Лиги (1:2). Глушенков был удален в первом тайме за удар соперника ногой. Полузащитнику показали красную карточку, когда "Химки" вели с минимальным счетом.
Также двухматчевую дисквалификацию получил начальник команды "Спартака" Василий Козловцев. Его наказали за агрессивное поведение в адрес одного из представителей "Химок".
Отметим, что Глушенков арендован "Химками" у "Спартака". В нынешнем розыгрыше РПЛ он провел за подмосковную команду шесть матчей и забил два гола.
Источник: Телеграм-канал "РИА Новости Спорт"
Глушенков дисквалифицирован на два матча по итогам игры со "Спартаком"
Полузащитник "Химок" Максим Глушенков дисквалифицирован на два матча чемпионата России по итогам игры со "Спартаком".
Фото: "Химки"
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