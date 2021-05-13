Глушенков дисквалифицирован на два матча по итогам игры со "Спартаком"

Полузащитник "Химок" Максим Глушенков дисквалифицирован на два матча чемпионата России по итогам игры со "Спартаком".
Фото: "Химки"
Напомним, что "Химки" уступили "Спартаку" в матче 29-го тура российской Премьер-Лиги (1:2). Глушенков был удален в первом тайме за удар соперника ногой. Полузащитнику показали красную карточку, когда "Химки" вели с минимальным счетом.

Также двухматчевую дисквалификацию получил начальник команды "Спартака" Василий Козловцев. Его наказали за агрессивное поведение в адрес одного из представителей "Химок".

Отметим, что Глушенков арендован "Химками" у "Спартака". В нынешнем розыгрыше РПЛ он провел за подмосковную команду шесть матчей и забил два гола.

Источник: Телеграм-канал "РИА Новости Спорт"

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Глушенков Химки Спартак
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(4)

Последние новости

Обвиняемого по делу об избиении медиадиректора "Спартака" Фетисова отправили под домашний арест
"Красной на базе была только окантовка на унитазе". Бывший игрок "Ротора" рассказал, что президент клуба ненавидел "Спартак" 1
Левников рассудит "Динамо" и ЦСКА, Кукуян - "Ахмат" и "Спартак". Назначения арбитров на 30-й тур РПЛ
Семак: у меня нет ощущения, что Жирков потерял мотивацию
Лукаку грозят санкции из-за организации незаконной вечеринки
"Удерживать никого насильно не надо". Семак - о будущем Азмуна
Глушенков дисквалифицирован на два матча по итогам игры со "Спартаком" 2
Семак: у "Зенита" нет большого превосходства над конкурентами в РПЛ 1
Семак: чемпионство - всегда нечто особенное, это не рядовая история для "Зенита"
Захарян рассказал, кем видит себя через год
Месси может отложить продление контракта с "Барселоной" до окончания Кубка Америки
Сорокин: финал Лиги чемпионов - 2022 пройдет в Петербурге, несмотря на решение по Стамбулу 1
Валерий Баринов: думаю, что "Локомотив" не сможет попасть в Лигу чемпионов
Лисакович объяснил причины успешных выступлений "Локомотива" весной
Официально: финал Лиги чемпионов перенесли из Стамбула в Порту 1
Медиадиректор "Спартака" Фетисов первым ударил обидчика. Опубликовано новое видео драки 16
СМИ назвали вероятное следующее место работы Лэмпарда в английской Премьер-Лиге
Захарян рассказал о своей самой дорогой покупке за время футбольной карьеры 4
"Спартак" - о Ларссоне: мы видим прогресс Джордана и ценим его вклад в командные результаты
Корниленко - о поражении в финале Кубка: не считаю, что концовка сезона у "Крыльев" смазана 2
Зиньковский: готовы ли "Крылья" к РПЛ? Да, мы это чувствуем
Rusfootball.info ищет ведущего новостной ленты
Пономарев: «Локомотив» смотрелся солидно. А «Крыльям» нужно было до конца играть в свою игру 2 эксклюзив
Колосков: Смолов - давно уже "прошедшее время". В финале Кубка 2-3 раза коснулся мяча 6
Названо вероятное место проведения матча за Суперкубок России-2021 "Зенит" - "Локомотив" 1
"Локомотив" выигрывает Кубок России каждый нечетный год, начиная с 2015-го 3
"Ростов" показал, что осталось за кадром самого дальнего выезда в сезоне
Президент "Торпедо" Маслов: если третье место ФНЛ подняли в РПЛ, то и не вошедших в топ-4 можно допустить в "стыки" 4
Селюк: если Ивица Олич не дурак, то он увидит, что Гогуа - защитник лучше, чем есть в ЦСКА на сегодняшний день 10
Стало известно расписание трансляций всех матчей 30 тура РПЛ 4
Все новости
-