Отвечая на вопрос об Азмуне, Семак заявил, что пока в клуб не поступили серьезные предложения по какому-либо игроку. Также он отметил, что клубу не стоит удерживать игроков, если те хотят уйти.
"На сегодняшний день никаких серьезных предложений ни по одному игроку "Зенита" нет. Возможно, появятся чуть позже. Самое важное – желание самого игрока, он должен хотеть играть за клуб. Удерживать никого насильно не надо", - сказал Семак.
Источник: GQ
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"Удерживать никого насильно не надо". Семак - о будущем Азмуна
Наставник "Зенита" Сергей Семак ответил на вопрос о том, стоит ли петербургскому клубу всеми силами удерживать форварда Сердара Азмуна.
Фото: "Зенит"
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