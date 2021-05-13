Семак: у меня нет ощущения, что Жирков потерял мотивацию

По словам Семака, у него нет ощущения того, что Жирков потерял мотивацию. Также тренер "Зенита" заявил, что вскоре клуб и футболист примут решение, продолжать сотрудничество или нет.
"У меня нет ощущения, что Жирков потерял мотивацию. Он – легендарный игрок и прекрасный футболист. По поводу его будущего, надо садиться после последнего матча, чтобы понять его желание и позицию клуба. И уже вместе приходить к какому-то решению. Оно будет очень скоро", - сказал Семак.
Источник: GQ
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Фото: "Зенит"
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