Онугха заявил, что его партнеры по команде называют Путина королем мира. По словам футболиста, он не знает, почему в Дании такое отношение к Путину. Также Онугха рассказал, что партнеры по команде спрашивают его о холоде в России. При этом у них стереотипное мнение о погодных условиях, сообщил нападающий.
"Все партнеры спрашивают о холоде. Постоянно про Сибирь вопросы задают. Я им показываю погоду в Новосибирске, где сейчас +30, и говорю: "Что вы хотите от меня? Там +30, а у нас максимум +10 и дождь постоянно". Но они интересуются Россией. Путина называют королем мира. Постоянно спрашивают: "Есть у тебя телефон короля мира?" Я говорю: "Кого?" А они все: "Путин! Путин!" Уж не знаю, почему они так к нему относятся", - сказал Онугха.
Источник: Чемпионат
Онугха: мои партнеры по команде в Дании называют Путина королем мира
Форвард "Вайле" Герман Онугха, права на которого принадлежат "Краснодару", рассказал, как в Дании относятся к президенту России Владимиру Путину.
Фото: Getty Images
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!