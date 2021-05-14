Деспотович: наверное, "Рубин" стал бы чемпионом, если бы играл только на выезде

Деспотовичу напомнили о том, что "Рубин" хорошо играет в гостях в текущем сезоне. При этом его спросили, почему дома команда не может выступать столь же успешно.
"Возможно, причина этого – перенапряжение. Все думают, что дома надо во что бы то ни стало выиграть, но это только пережимает команду. Не знаю, будем думать и в следующем сезоне выиграем больше домашних игр.
Но и на выезде выигрывать не легко, скажу, что это вообще-то сложнее. Видел, что набрали 31 очко в гостевых играх. Наверное, стали бы чемпионами, если играли бы только на выезде", - сказал Деспотович.
Отметим, что в текущем розыгрыше РПЛ Деспотович принял участие в 25 матчах, забил 13 голов и сделал четыре результативных паса.
"Рубин" имеет в активе 52 очка и занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России.
Источник: Бизнес Online
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Фото: "Рубин"
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