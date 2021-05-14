По словам Медведева, перед "Зенитом" стоит задача победить "Тамбов", несмотря на то, что ранее петербуржцы досрочно оформили чемпионство. Также гендиректор "Зенита" рассказал о состоянии форварда "сине-бело-голубых" Артема Дзюбы.
"Хоть мы и стали чемпионами, у нас все равно есть задача победить. Есть возможность попробовать наших молодых игроков, так что у них будет возможность себя показать. Что касается Дзюбы, то у него уже все хорошо, он готовится. Тренировался с командой. Пока не знаю, сыграет ли он с "Тамбовом", но к сборной будет готов", - сказал Медведев.
Отметим, что матч "Тамбов" - "Зенит" пройдет завтра, 16 мая. Встреча начнется в 14.00 по московскому времени.
Напомним, что "Тамбов" лишился шансов на сохранение места в РПЛ. Команда занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата, набрав 13 очков. "Зенит" возглавляет таблицу с 62 очками в запасе.
Источник: Спорт-Экспресс
В "Зените" рассказали о состоянии Дзюбы перед матчем с "Тамбовом"
Гендиректор "Зенита" Александр Медведев рассказал о подготовке команды к матчу 30-го тура РПЛ с "Тамбовом".
Фото: "Зенит"
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