Экс-игрок ЦСКА Ярошик: "армейцы" должны побеждать "Динамо" и надеяться на осечку "Рубина" или "Сочи"

Бывший полузащитник ЦСКА Иржи Ярошик поделился ожиданиями от матча заключительного 30-го тура Российской Премьер-Лиги между "армейцами" и московским "Динамо".
Фото: ПФК ЦСКА
"ЦСКА должен побеждать в матче с "Динамо" и надеяться на осечку "Рубина" или "Сочи". Но в первую очередь нужно сконцентрироваться на своем результате, а после думать про матчи соперников. Понятное дело, что ЦСКА мог не надеяться на другие команды в последнем туре, если бы не потерял важные очки против "Сочи", "Спартака", "Уфы", но что получилось, то получилось.

Нельзя пока сказать, что при Ивице игра ЦСКА прям улучшилась, но все смотрят на результат. А результаты в конце сезона, скажем так, не очень", - приводит слова Ярошека Metaratings.ru.

Напомним, что после победы "Локомотива" в Кубке России, которая дала "железнодорожникам" путевку в групповой этап Лиги Европы, 5-е место в чемпионате России дает право принять участие в новом еврокубковом турнире - Лиги Конференций. ЦСКА перед последним туром нынешнего сезона РПЛ располагается на 6-й строчке турнирной таблицы, имея в своем активе 50 очков. На 2 зачетных балла больше у "Рубина" и "Сочи", которые делят 4-5 место.

Московское дерби "Динамо" - ЦСКА в рамках заключительного тура чемпионата России состоится 16 мая на "ВТБ Арене". Стартовый свисток игры прозвучит в 14:00 по Москве. Главным арбитром матча назначен Кирилл Левников, за VAR будет отвечать Алексей Сухой.

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Теги: Ярошик ЦСКА Рубин Сочи Динамо
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