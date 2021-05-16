Ознакомиться с полными составами "Локомотива" и "Урала" можно здесь.
Сам игрок в интервью РБ-Спорту заявил, что не сыграет сегодня из-за повреждения колена.
Ранее появилась информация, что 19-летний Мухин подпишет 5-летний контракт с московским ЦСКА.
Названа причина, по которой Мухин решил перейти из "Локомотива" в ЦСКА
Источник: в Москве могут снести стадион "Локомотива". Со следующего сезона клуб будет играть в "Лужниках"
Мухин рассказал, почему не сыграет за "Локомотив" против "Урала"
Полузащитник "Локомотива" Максим Мухин не сыграет в последнем туре чемпионата России против "Урала".
Фото: ФК "Локомотив"
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