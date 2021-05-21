"Роман Еременко сейчас индивидуально тренируется дома в Хельсинки, он регулярно поддерживает форму. У Еременко были предложения от финских клубов, но пока он не рассматривает их.
Возможно ли возвращение в "Ростов"? Исключено. Не вижу в этом смысла. "Ростов" захотел расторгнуть контракт, поэтому какой смысл", - заявил Трабукки.
Напомним, в конце февраля "Ростов" объявил о досрочном расторжении контракта с полузащитником Романом Еременко. Соглашение с футболистом было прекращено по обоюдному согласию сторон.
Роман Еременко выступал за "Ростов" с 2019 года. В текущем сезоне он провел 16 матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал одну результативную передачу.
"Ростов" в заключительном туре Российской Премьер-лиги на своем поле уступил "Краснодару" (1:3). Команда Карпина заняла в турнирной таблице 9-е место, набрав 43 очка.
Источник: Sport24
Трабукки: Еременко сейчас индивидуально тренируется дома в Хельсинки. Возвращение в "Ростов" исключено
Марко Трабукки, агент бывшего полузащитника "Ростова" Романа Еременко, исключил возвращение Романа Еременко в "Ростов".
Фото: ФК "Ростов"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!