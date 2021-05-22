"Романьоли покидает "Спартак". Андреа продолжит карьеру в одном из клубов Серии С. Это наиболее вероятный вариант. Очевидно, что Романьоли созрел для ухода из "Спартака", - приводит слова агента Eurostavka.
Напомним, что 22-летний итальянец пополнил состав красно-белых в июле 2019-го, перейдя из "Ромы". Сделка обошлась московскому клубу в 3 млн евро. Романьоли не провел ни одного матча за "Спартак". На его счету лишь одна игра за вторую команду красно-белых в Футбольной национальной лиге, в которой он пропустил четыре мяча. Профильный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость голкипера в 50 тысяч евро.
Голкипер "Спартака" Романьоли продолжит карьеру в Серии С
Агент Фабрицио Феррари, представляющий интересы вратаря "Спартака" Андреа Романьоли, сообщил об уходе своего клиента из московского клуба.
Фото: ФК "Спартак"
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