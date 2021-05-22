Новиков сообщил, что по возможному переходу Мевли ведут переговоры три турецких клуба. Вместе с тем не исключено, что защитник продолжит карьеру в "Сочи", добавил агент.
"Сейчас по Михе ведут переговоры три турецких клуба. По "Сочи" вопрос открыт. Все зависит от позиции клуба", - сказал Новиков.
Мевля принадлежит "Зениту" и играет за "Сочи" на правах аренды. Соглашение игрока с петербургским клубом истекает ближайшим летом.
Отметим, что в прошедшем розыгрыше российской Премьер-Лиги Мевля принял участие в 29 матчах и забил три гола.
Источник: Sport24
Агент: по Мевле ведут переговоры три турецких клуба
Евгений Новиков, агент защитника "Сочи" Михи Мевли, рассказал о том, где может продолжить карьеру футболист.
Фото: "Зенит"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!