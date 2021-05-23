Сычев: положительно оцениваю работу Николича в "Локо". Он сильный специалист

Сычев отметил, что положительно оценивает работу Николича в "Локо". По его словам, выступления "железнодорожников" весной показали, что команду возглавляет сильный специалист.
"Положительно [оцениваю работу тренера], поскольку та серия из 11 [победных] матчей показала, что он сильный специалист. Конечно, впечатлен [серией], вся Россия впечатлена, никто не ожидал. Команда играла очень ярко и мощно, это заслуга тренера и очень большая заслуга футболистов. То, какой была весенняя часть, - это очень качественно и позволяет надеяться, что дальше будет все хорошо", - сказал Сычев.
Напомним, что "Локомотив" под руководством Николича занял третье место по итогам прошедшего розыгрыша РПЛ. Отметим также, что в сезоне-2020/21 сербский тренер привел "Локо" к победе в Кубке России. В следующем сезоне команда выступит в Лиге Европы.
Источник: ТАСС
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Экс-форвард "Локомотива" Дмитрий Сычев поделился мнением о главном тренере команды Марко Николиче.
Фото: "Локомотив"
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