Как сообщает источник, у турецкого футболиста заканчивается контракт, поэтому у петербургской команды есть возможность подписать Чалханоглу на правах свободного агента. "Сине-бело-голубые" намерены побороться за него с другими европейскими командами. Отмечается, что интерес к турку обусловлен тем, что наставник "Зенита" Сергей Семак хочет подписать атакующего полузащитника.
Полузащитник Хакан Чалханоглу в текущем сезоне провел 43 матча во всех турнирах, на его счету 9 забитых голов и 12 результативных передач. Всего за итальянский клуб он сыграл в 172 матчах и забил 32 мяча. В "Милан" 27-летний футболист перешел в июле 2017 года из "Байера" за 23,3 млн евро. Портал Transfermarkt оценивает Чалханоглу в 35 млн евро.
Также турецкий футболист выступал за "Гамбург" и "Карлсруэ".
Источник: Чемпионат
Источник: "Зенит" интересуется Чалханоглу из "Милана"
Фото: "Getty Images"
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