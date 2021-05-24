"Мы никогда не вели переговоры с "Зенитом" по переходу Хакана, даже разговоров на этот счет не было. Информация о его возможном переходе в "Зенит" абсолютно не соответствует действительности", - приводит слова агента Sport24.
Контракт 27-летнего турка с "Миланом" рассчитан до 30 июня 2021 года. В прошедшем сезоне итальянской Серии А Чалханоглу провел 33 матча, отметившись в них четырьмя забитыми мячами и десятью голевыми передачами. Профильный интернет-портал transfermarkt оценивает рыночную стоимость полузащитника в 35 млн евро.
Источник: "Милан" сделает последнее предложение Чалханоглу, которым интересуется "Зенит"
Источник: "Зенит" интересуется Чалханоглу из "Милана"
Агент Чалханоглу отреагировал на информацию об интересе к игроку со стороны "Зенита"
Футбольный агент Гордон Стипич, представляющий интересы полузащитника "Милана" Хакана Чалханоглу, прокомментировал слухи об интересе к своему клиенту со стороны "Зенита".
Фото: Getty Images
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