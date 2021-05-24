Зобнин рассказал, что узнал о назначении Витории в "Спартак" из соцсети

Зобнина спросили, как он узнал о назначении Витории главным тренером "Спартака". Футболист ответил, что увидел эту информацию в соцсети. Также он затруднился дать оценку новому тренеру "красно-белых". По словам Зобнина, он сконцентрирован на подготовке к чемпионату Европы в составе сборной России и будет думать о делах клуба потом.
"Вчера посмотрел в Instagram, что у нас новый тренер. Пока никак не могу его оценить, сейчас я в сборной, будем думать о клубных делах потом", - сказал Зобнин.
Источник: YouTube-канал Eurostavka
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Фото: "Спартак"
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