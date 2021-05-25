"Информация об интересе "Зенита" и "Краснодара"? Это верно. Есть интерес с их стороны", - приводит слова Уорда "Спорт-экспресс".
Напомним, что Норманн перешел в "Ростов" из "Брайтона" зимой 2019-го. Трансфер обошелся желто-синим в 1,7 млн евро. Контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.
В минувшем сезоне Российской Премьер-Лиги 24-летний норвежец провел 15 матчей, отличившись в них одним забитым мячом и одной результативной передачей. Профильный интернет-портал transfermarkt оценивает рыночную стоимость Норманна в 13 млн евро.
Агент: к Норманну есть интерес со стороны "Зенита" и "Краснодара"
Агент Оливер Уорд, представляющий интересы полузащитника "Ростова" Матиаса Норманна, подтвердил интерес к своему клиенту со стороны "Зенита" и "Краснодара".
Фото: Rusfootball
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