Дивеев отметил, что у него есть цель выступать в Европе. По словам защитника, он хотел бы играть в Англии или Италии. Также футболист сообщил, что готов на уменьшение зарплаты ради трансфера в европейский клуб.
"Конечно, есть цель уехать в Европу. Я знаю, когда хочу это сделать, но не буду рассказывать. Это мои планы. Хочется поиграть в Италии или Англии. <...> Ради трансфера готов на понижение зарплаты. Вообще не проблема, даже не обсуждается. И мысли не было, что не готов", - заявил Дивеев.
Источник: Чемпионат
Дивеев: Олич ставит на контроль мяча и агрессию от всех игроков. С ним ЦСКА стал сильнее
Дивеев: у Черчесова очень громкий голос, но Газизов в раздевалке кричит еще громче
Дивеев: ради трансфера в европейский клуб готов на понижение зарплаты
Защитник ЦСКА Игорь Дивеев сообщил о желании поиграть в одном из ведущих европейских чемпионатов.
Фото: ЦСКА
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!