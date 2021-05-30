Дивеев: ради трансфера в европейский клуб готов на понижение зарплаты

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев сообщил о желании поиграть в одном из ведущих европейских чемпионатов.
Фото: ЦСКА
Дивеев отметил, что у него есть цель выступать в Европе. По словам защитника, он хотел бы играть в Англии или Италии. Также футболист сообщил, что готов на уменьшение зарплаты ради трансфера в европейский клуб.

"Конечно, есть цель уехать в Европу. Я знаю, когда хочу это сделать, но не буду рассказывать. Это мои планы. Хочется поиграть в Италии или Англии. <...> Ради трансфера готов на понижение зарплаты. Вообще не проблема, даже не обсуждается. И мысли не было, что не готов", - заявил Дивеев.

Источник: Чемпионат

Дивеев: Олич ставит на контроль мяча и агрессию от всех игроков. С ним ЦСКА стал сильнее

Дивеев: у Черчесова очень громкий голос, но Газизов в раздевалке кричит еще громче

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Дивеев ЦСКА
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Официально: Заболотный подписал контракт с ЦСКА
Источник: Санчо согласился на переход в "МЮ"
СМИ: "Фейеноорд" вскоре объявит об аренде Тиля
Дивеев: ради трансфера в европейский клуб готов на понижение зарплаты 2
Денис Давыдов: Федун - топовый! Я его искренне обожаю
Леонардо - о Тухеле: я рад видеть, как тренер, работавший в "ПСЖ", побеждает в Лиге чемпионов
Источник: "Краснодар" сделал запрос в "Рубин" по трансферу Макарова 1
Агент Кокорина: зимой "Спартак" хотел сохранить Александра в команде 2
Дивеев: отъезд Гончаренко в Минск? Я этого вообще не понял, но это его действия 1
Приглашаем подписаться на канал "Футбол России" в Яндекс.Дзен!
Газизов: верю в то, что Зинченко еще сыграет в финале Лиги чемпионов
Дивеев: Олич ставит на контроль мяча и агрессию от всех игроков. С ним ЦСКА стал сильнее 1
Зидан: "Реал" не давал мне уверенности, в которой я нуждаюсь, поэтому я решил уйти 1
Дивеев: у Черчесова очень громкий голос, но Газизов в раздевалке кричит еще громче 2
Вендел: Санкт-Петербург - гостеприимный город, в некоторых аспектах он похож на Рио-де-Жанейро и Лиссабон
Источник: "Челси" близок к покупке защитника киевского "Динамо" Забарного 2
Бывший защитник "Зенита" Бруну Алвеш сообщил об уходе из "Пармы"
Гол Цубера принес Швейцарии победу над США
СМИ: Почеттино сообщил руководству "ПСЖ" о желании покинуть клуб 2
Источник: Агуэро прилетел в Испанию. В ближайшее время он заключит контракт с "Барселоной" 5
Петржела: "Зениту" надо научиться играть в любой группе ЛЧ, тогда уже можно рассуждать о корзинах 5
Отец Еременко: летом мы увидим Романа где-нибудь, но, думаю, не в России 4
Агент: к Исмаэлу есть интерес со стороны клубов РПЛ
Итальянский арбитр Гуида рассудит Польшу и Россию
"Это было непреднамеренно". Рюдигер извинился перед получившим травму Де Брейне
СМИ: нападающим "Краснодара" Онугхой интересуются три немецких клуба 1
Семак: получил удовольствие от матча "Зенит" - "Спартак" в финале первенства России U-14 5
"До свидания! Можно паковать чемоданы!" Боярский - о "Зените" в третьей корзине ЛЧ 31
"Нант" сохранил прописку в Лиге 1 на следующий сезон
Анри будет работать в тренерском штабе сборной Бельгии на Евро-2020 3
Все новости
-