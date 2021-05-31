"Ростов" не планирует переподписывать истекающие в июне 2021 года соглашения с 34-летним правым защитником Алексеем Козловым и 23-летним полузащитником Георгием Махатадзе, сообщают СМИ.
В прошедшем сезоне Козлов, выступающий за желто-синих с лета 2019 года, провел 26 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Махатадзе перешел в "Ростов" в феврале 2021 года, принял участие в 11 матчах во всех турнирах и забил 1 гол.
Источник: "РБ Спорт"
Источник: "Ростов" не будет продлевать контракты с Козловым и Махатадзе
По информации СМИ, "Ростов" не планирует продлевать истекающие соглашения с правым защитником Алексеем Козловым и полузащитником Георгием Махатадзе.
Фото: ФК "Спартак"
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