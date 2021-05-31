В "Спартаке" подтвердили аренду Тиля в "Фейеноорд"

Директор департамента по связям с общественностью "Спартака" Антон Фетисов подтвердил, что полузащитник Гус Тиль отправится в аренду в "Фейеноорд".
Фото: "Getty Images"
"Гус Тиль переходит в "Фейеноорд" на правах аренды. Соглашение рассчитано на один год. "Спартак" имеет право вернуть игрока, если он проведет менее 50% матчей в период с 02.07.21 по 01.01.22, при этом будучи не дисквалифицированным и здоровым", - приводит слова Фетисова Sport24.

Полузащитник Гус Тиль перешел в состав "Спартака" в августе 2019 года из клуба "АЗ Алкмар" за 18 млн евро. В сентябре прошлого года 23-летний футболист был отдан в аренду в немецкий "Фрайбург". В Бундеслиге Тиль провел 7 матчей, результативными действиями голландец не отметился.

В составе "красно-белых" Гус Тиль сыграл в 24-х матчах, забил 2 гола и отдал 3 результативных передачи. Контракт игрока со "Спартаком" заканчивается в июне 2023 года.

"Спартак" закончил сезон Российской Премьер-лиги на 2-м месте. "Красно-белые" набрали 57 очков в 30-ти матчах. В следующем сезоне московский клуб сыграет в квалификации Лиги чемпионов.

"Фейеноорд" финишировал на 5-м месте в чемпионате Нидерландов. По итогам плей-офф турнира клуб из Роттердама получил путевку в Лигу конференций, обыграв в финале "Утрехт" (2:0).

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Теги: Спартак Тиль Фейеноорд Фетисов Российские трансферы
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