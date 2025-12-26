За "Енисей" Белем выступал с марта этого года.
"Футбольный клуб "Енисей" и полузащитник Адольф Белем расторгли контракт по обоюдному согласию. Благодарим тебя за работу, Адольф! Желаем удачи и успешной карьеры!" — говорится в сообщении клуба.
В составе "Енисея" Адольф Белем провел всего 4 матча, в которых не отметился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 25 тыс. евро.
"Енисей" расторг контракт с Белемом
Фото: IMAGO