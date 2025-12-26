Тренер "Кристал Пэлас" Гласнер покинет клуб по окончании сезона — источник

Австрийский специалист Оливер Гласнер уйдет с поста главного тренера английского "Кристал Пэлас" по завершении сезона 2025/2026.

Фото: Shutterstock

Об этом сообщил инсайдер и журналист Фабрицио Романо.



"Кристал Пэлас" Гласнер тренирует с февраля 2024 года. Под его руководством команда на данный момент провела 90 официальных матчей, в которых одержала 43 победы, 24 раза сыграла вничью и потерпела 23 поражения. Тренер привел лондонский клуб к победе в Кубке и Суперкубке Англии.



Его контракт с "Кристал Пэлас" рассчитан до 30 июня 2026 года. Причины, по которым Гласнер решил не продлевать соглашение, источник не уточняет, но ранее СМИ сообщали, что австриец может заменить голландца Арне Слота на посту главного тренера "Ливерпуля".