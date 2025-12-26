"До зимы прошлого года "Спартак" боролся за чемпионство, Угальде забивал пачками, а они взяли Ливая Гарсию. Деньги выкинули в мусор. Ливай Гарсия - худший трансфер чемпионата за год? По соотношению "цена - качество" - да", - сказал Гасилин Metaratings.
Ливай Гарсия перешел в московский "Спартак" в начале февраля 2025 года. В текущем сезоне нападающий провел 18 матчей, забил 6 голов и отдал 3 результативные передачи. Соглашение с футболистом рассчитано до конца июня 2028 года. Трансферная стоимость 28-летнего игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 10 миллионов евро.
В текущем сезоне "Спартак" занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков в 18-ти встречах.
