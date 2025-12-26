Бубнов уверен, что "Локомотив" не станет чемпионом

На зимний перерыв железнодорожники ушли на 3-м месте турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги с 37 очками в активе.
"Я просчитывал один из вариантов. Если "Краснодар" все матчи выигрывает, он чемпион. Если "Зенит" выигрывает, то он чемпион. Потому что они друг друга обыгрывать будут. А вот "Локомотив", даже если все игры выиграет, максимум второе место займет. Потому что есть разница в очках", — сказал Бубнов в "Коммент.Шоу".
На данный момент "Локомотив" отстает от лидирующего "Краснодара" на 3 очка. В 19 туре, который стартует в конце февраля 2026 года, железнодорожники сыграют дома с "Пари НН" (14-е место, 14 очков).
Бывший футболист "Динамо" и "Спартака", футбольный эксперт Александр Бубнов рассказал, почему уверен, что чемпионом России сезона 2025/2026 не станет "Локомотив".
