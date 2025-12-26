Арустамян поделился мнением о будущем Сперцяна в "Краснодаре"

Журналист Нобель Арустамян поделился мнением о том, возможен ли уход полузащитника и капитана "Краснодара" Эдуарда Сперцяна в зимнее трансферное окно.

Фото: ФК "Краснодар"





В первой части сезона 2025/2026 Эдуард Сперцян провел в составе "быков" 25 игр, забил 9 мячей и отдал 13 результативных передач. Контракт футболиста с клубом рассчитан до 30 июня 2029 года, а его рыночную стоимость портал Transfermarkt оценивает в 25 млн евро.



"Уверен, что он останется, и все будет в порядке. Если мы говорим об этом сезоне. " Краснодар " на первом месте, у него одно очко преимущества над " Зенитом ", впереди решающий отрезок, за чемпионство борются. Я не вижу вариантов, при которых Галицкий продаст Сперцяна", — сказал Арустамян в "Коммент.Шоу".